Un’altra giovane vita stroncata da un malore improvviso. Questa volta la tragedia arriva dalla provincia di Napoli, precisamente da Saviano, dove nelle scorse ore la 18enne Nancy Strocchia è deceduta a causa di un malore improvviso. La ragazza frequentava il Liceo Rita Levi Montalcini nella stessa cittadina napoletana. A dare la notizia e confermare la tragedia è stato il sindaco, Vincenzo Simonelli. “Mi unisco all’immenso dolore che ha colpito le famiglie Strocchia e Ambrosino per la perdita della giovane Nancy. Non esistono parole per descrivere un destino così tragico” – questo il commento del primo cittadino.

Al momento non sono note le cause che hanno generato il malore della ragazza. Tali particolari saranno chiariti sicuramente nelle prossime ore. Non è dato sapere, questo per motivi di privacy, se la giovane soffrisse di problemi di salute oppure no. Fatto sta che Nancy se ne è andata per sempre. Una scomparsa, la sua, che ha generato grande dolore nella cittadina di Saviano, dove era conoscuta. “Immenso dolore, per un fiore reciso improvvisamente, nel giardino del Liceo R. Levi-Montalcini di Saviano” – questo il commento del dirigente scolastico del Montalcini, Domenico Ciccone.

Tanti messaggi di cordoglio

La comunità si è stretta attorno alla famiglia della giovane vittima. Il dirigente scolastico descrive Nancy come una ragazza brillante e bellissima, “innamorata della sua vita e del suo mondo”. “Vola alto Nancy, dal cielo più azzurro, ci guarderai sorridendo” – così ha concluso il suo post il dirigente Ciccone.

Il malore purtroppo non ha lasciato scampo a Nancy. Tutto sarebbe successo nel giro di pochissimo tempo. Come già detto si sta indagando sulle cause che hanno generato il dramma. Sui social sono arrivati decine di messaggi di cordoglio nei confronti dei famigliari. I suoi compagni di scuola l’hanno ricordata affettuosamente.

Nelle prossime ore si svolgeranno i funerali della vittima. Saviano è una città sotto shock per quanto avvenuto. Non è il primo caso del genere che si verifica in Italia, dove in queste settimane molti giovani, ma anche persone adulte, stanno perdendo improvvisamente la vita in circostanze ancora tutte da chiarire.