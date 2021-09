L’ha uccisa e poi l’ha fatta a pezzi, mettendo i suoi resti in una busta trovata abbandonata nelle campagne di Pianura, popoloso rione di Napoli. Così sarebbe morta una 85enne che da giorni risulta scomparsa in Campania. Al momento sono poche le informazioni che trapelano, ma pare che il figlio, un 57enne, sia indagato per omicidio. L’uomo avrebbe quindi ucciso la mamma per poi spargere i resti in alcune buste abbandonate su una stradina di campagna.

I carabinieri hanno rivenuto ieri la busta contenente quelli che sembrano essere resti umani, anche se a chiarire definitavamente il tutto saranno le indagini e i relativi esami. Le forze dell’ordine ipotizzano che la busta potrebbe essere stata abbandonata lì da giorni. Non è dato sapere come gli iqnuirenti siano arrivati a trovare la busta, forse il presunto assassino ha indicato loro dove aveva nascosto i resti del cadavere della mamma. L’uomo soffrirebbe di problemi psichici.

Ascoltate alcune persone

Secondo quanto riferisce Fanpage per tutto il pomeriggio di ieri sono stati ascoltati vari famigliari e conoscenti della vittima. Pare che l’indagato, il 57enne appunto, avrebbe ammesso le sue responsabilità, anche se non è noto ancora il movente per cui ha agito in questa maniera nei confronti dell’anziana madre.

Non si esclude che le buste contenenti i resti umani possano essere di più. Nel popoloso quartiere napoletano intanto non si fa che parlare d’altro. La borsa adesso è stata prelevata dalla Mortuaria: nelle prossime ore sarà effettuato il test del Dna in modo da capire se quei resti appartengano proprio alla donna che ha perso la vita.

Le dichiarazioni dell’indagato sono attualmente al vaglio dell’autorità giudiziaria. La donna viveva con il figlio in contrada Pisani. Nelle prossime ore si potranno conoscere sicuramente ulteriori dettagli su questo assurdo fatto di cronaca avvenuto in Campania. Si attendono quindi ulteriori riscontri investigativi.