Giallo a Napoli, precisamente nel quartiere Fuorigrotta, dove ieri sera attorno alle ore 19:00 c’è stata una sparatoria. I fatti sono avvenuti in via Caio Duilio, nei pressi di un bar appartenente alla famiglia di una persona già nota alle forze di polizia, un presunto boss della criminalità organizzata locale. Da quanto si apprende l’accaduto avrebbe provocato del caos in zona e ci sarebbe stato anche un ferito, ma la Polizia di Stato, intervenuta tempestivamente sul posto segnalato non ha trovato persone a terra.

Eppure almeno una persona sarebbe stata colpita dai proiettili. Le forze dell’ordine hanno cercato in tutti gli ospedali della zona, ma non hanno trovato persone coinvolte nella sparatoria. Per questo hanno visionato le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza installate nella zona, che hanno confermato l’accaduto (la sparatoria quindi). Dalle prime ricostruzioni operate da chi indaga pare si sia trattato di un litigio che è poi degenerato.

Nessun bossolo trovato

Il mistero comunque si aggiunge al mistero, questo perchè gli inquirenti sul luogo della sparatoria non hanno trovato nessun bossolo. Alcuni testimoni che hanno assistito alla scena hanno riferito che a terra, poco prima del loro arrivo, c’era una persona che perdeva sangue stesa al centro della strada.

Il traffico ha subito notevoli rallentamenti fino a quando si è bloccato del tutto. Secondo quanto riferisce Fanpage lì vicino c’è anche un distributore di carburanti dove a novembre scorso era stato ucciso un nipote del presunto boss la cui famiglia è titolare del bar che si trova vicino via Duilio.

Lo stesso presunto boss venne ferito in un agguato il 23 dicembre scorso. I due episodi (ma non si sa c’entra anche quello di ieri sera) sarebbero da collegare alla faida scoppiata da qualche tempo a Fuorigrotta tra i clan del posto. Nelle prossime ore si potranno conoscere ulteriori dettagli sull’accaduto.