Si sono vissuti momenti di paura nel pomeriggio di oggi in Campania, precisamente a Castellamare di Stabia (Napoli), lungo la funivia che collega la cittadina al monte Faito. Improvvisamente le due cabine, sia quella saliva, che quella che scendeva, si sono bloccate, I passeggeri sono rimasti nel vuoto per circa un’ora, ma immediato è stato l’intervento dei tecnici, che hanno provveduto a risolvere il problema. I passeggeri, in totale una trentina, si sono spaventati molto, per cui hanno chiamato le forze dell’ordine, dicendo di essere sospesi nel vuoto sulla funivia. I soccorsi sono partiti immediatamente, ma tutto si è risolto per il meglio.

Dopo circa un’ora le due cabine hanno cominciato a muoversi lentamente, con grande sollievo dei passeggeri. Tra i passeggeri vi è stata molta paura soprattutto dopo quanto accaduto alla funivia del Mottarone, in provincia di Verbania, dove una cabina è caduta nel vuoto negli scorsi mesi provocando 14 morti su un totale di 15 passeggeri. Questa volta, invece, i sistemi di sicurezza hanno funzionato perfettamente, così come reso noto dalla ditta che gestisce l’impianto di risalita. Il sistema frenante di emergenza, sul Faito, viene controllato ogni giorno.

A bordo alcuni bambini

A bordo della funivia, questo pomeriggio c’erano alcuni bambini. Tanta è stata l’apprensione anche per loro. Da subito il personale della funivia ha provveduto a tranquillizzare le persone presenti, dicendo che si trattava di un guasto e che sarebbe presto ripristinato. Secondo quanto spiegato dall’Eav è la seconda volta che sulla funivia del Faito capita un episodio del genere.

“È la seconda volta negli ultimi trent’anni che si verifica un episodio del genere. Può succedere ed il sistema ha funzionato perfettamente per gestire l’emergenza. Domani la funivia resterà chiusa per fare tutti i controlli opportuni e ci auguriamo che martedì ritornerà regolarmente in funzione” – così ha spiegato Eav in una nota.

Il problema sarebbe stato causato da uno sbalzo di tensione. Nelle prossime ore si potranno sicuramente conoscere ulteriori dettagli su quanto accaduto in Campania nella giornata di oggi. Alla fine tutti i passeggeri sono arrivati alle fermate previste senza ulteriori problemi. Il guasto si è verificato al secondo pilone nella discesa verso Castellammare di Stabia.