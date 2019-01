Napoli, scoppia la rissa al termine del funerale

Anche Barbara D’Urso a Pomeriggio 5 ha voluto concedere del tempo su quanto accaduto a Napoli nei giorni scorsi, quando al termine di un funerale è scoppiata una rissa tra i parenti del defunto. Una scena che è stata documentata dal fotografo Pasquale Mallardo, che si è ritrovato a fare da testimone per puro caso.

Il video, che mostra le assurde immagini della rissa, è stato caricato nel web nel profilo privato del fotografo, facendo ben presto il giro di internet e suscitando commenti di vario genere. Mallardo, ai microfoni di Pomeriggio 5, afferma anche di essere stato minacciato da alcuni utenti, che hanno espresso la loro disapprovazione per quanto caricato nel web.

Il testimone: “Pensavo fosse una propaganda pubblicitaria”

Si era concluso da poco un funerale, ma i familiari del defunto sembravano più preoccupati di altre questioni e, poco dopo il termine della cerimonia, è scoppiata una vera e propria rissa in strada. Sembrerebbe che la motivazione degli spintoni, schiaffi, calci e pugni volati in famiglia, sia stata la questione dell’eredità.

In quel momento passava per puro caso Pasquale Mallardo, un fotografo della zona. Così come racconta lo stesso uomo, inizialmente pensava si trattasse di una propaganda pubblicitaria, e ha iniziato così a filmare quanto stava accadendo. Tra la folla era presente anche una signora, che è caduta a terra poco dopo priva di sensi, portata in salvo dalle forze dell’ordine che sono poi intervenute per calmare gli animi.

Mallardo afferma che solo in un secondo momento ha scoperto che le persone presenti si erano riunite per un funerale, rimanendo così senza parole e allibito dalla situazione. Il video, caricato online, ha fatto presto il giro del web, suscitando tra gli utenti delle risate ma anche molta disapprovazione per il poco rispetto avuto verso la persona defunta e appartenente alla loro famiglia.