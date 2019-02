Napoli, scarafaggi all’ospedale Vecchio Pellegrini

“Una colonia di blatte infesta l’ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli“ è la denuncia, scritta sulla pagina Facebook dal Consigliere Regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, che essendo anche membro della commissione Sanità della Campania, ha il dovere di vegliare sul come sono tenuti gli ospedali.

Borrelli ha definito l’episodio, segnalato con un video, un “fatto grave e inquietante”. Mariella Corvino, direttore sanitario, informata dal Consigliere Regionale della colonia di blatte che ha infestato un locale dell’ospedale Vecchio Pellegrini, avrebbe già chiamato i Nas per un sopralluogo, ma “a suo avviso – scrive Borrelli – si tratta di un sabotaggio“.

Le indagini

Il video mostra una colonia di scarafaggi che si muovono liberamente in un bagno del pronto soccorso. Ancora non è chiaro come questi insetti siano arrivati all’ospedale Vecchio Pellegrini.

Se la tesi di un sabotaggio fosse vera, ha spiegato Borrelli, il fatto sarebbe molto inquietante e richiederebbe l’intervento di un’indagine giudiziaria. In questo caso, l’obiettivo sarebbe screditare la Sanità in Campania. Anche nel caso in cui si trattasse di una vera e propria infestazione, l’episodio sarebbe comunque molto grave perché si tratterebbe di negligenza degli addetti ai lavori; i responsabili dovrebbero quindi essere puniti con severità.

Ciro Verdoliva, commissario straordinario della Asl Napoli 1 Centro, ha assicurato che questi episodi portano ad agire con maggior determinazione per “restituire dignità all’Asl Napoli 1 Centro e riconquistare la fiducia dei cittadini-pazienti”. Ha inoltre sottolineato che una Asl che funziona dà dignità agli stessi pazienti. Le indagini giudiziarie faranno il loro corso; nel frattempo è stato chiesto l’avvio di un’inchiesta all’interno della struttura e che i locali siano bonificati.

Sempre Borrelli, un mese fa, aveva denunciato la presenza di formiche e il crollo del soffitto nella sala parto nell’ospedale San Giovanni Bosco.