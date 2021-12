Una terribile tragedia si è consumata nella serata di ieri a Boscoreale, in provincia di Napoli, dove il titolare di una pescheria, Antonio Morione, 41 anni, è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco da alcuni malviventi che hanno fatto irruzione nella sua attività commerciale. I rapinatori, forse una banda composta da tre individui, hanno intimato ad Antonio di consegnare i soldi contenuti nella cassa. Ieri l’incasso sarebbe stato abbastanza consistente.

Per tutta risposta Morione si è rifiutato di consegnare ai ladri l’incasso e ha inseguito i rapinatori. Nella fuga questi ultimi hanno esploso dei colpi di pistola, uno dei quali avrebbe colpito al volto il 41enne, rimasto quindi seriamente ferito. Per lui non vi è stato purtroppo nulla da fare: erano troppo gravi le lesioni riportate durante la sparatoria. Sul posto sono giunti immediatamente i carabinieri di Torre Annunziata, che hanno proceduto ai rilievi del caso.

Un’altra rapina poco prima

Secondo quanto si apprende dai giornali locali e nazionali, pare che poco prima ci sia stata un’altra rapina sempre ad una pescheria del posto. I militari dell’Arma stanno cercando di capire se possa trattarsi della stessa banda, visto che i bossoli trovati vicino al luogo dove è stato ucciso (la pescheria “Il Delfino”) Antonio Morione coinciderebbero con quelli esplosi nell’altra attività commerciale rapinata.

I carabinieri informano che i malviventi avrebbero sparato almeno quattro colpi di pistola all’indirizzo di Morione. Il titolare della pescheria, al momento del dramma, si trovava nell’attività assieme ai suoi figli e ad alcuni clienti che stavano acquistando del pesce. I rapinatori avrebbero agito a volto coperto.

In tantissimi in queste ore stanno ricordando con affetto e commozione Antonio Morione. L’uomo viene ricordato come una persona gentile e sempre sorridente dagli amici, rimasti sotto shock per quanto accaduto, così come i suoi famigliari. “Ciao Tonio, salutami tutti. Lassù, nel cielo, da stasera un’altra stella brillerà… Buon viaggio amico” – così ha scritto sui social un suo caro amico.