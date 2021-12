Si sono vissuti momenti di paura nella serata di sabato scorso a Napoli, precisamente nella centralissima via Toledo, dove due ragazzine 15enni sarebbero state derubate da tre sconosciuti. Questi ultimi hanno agito con una azione fulminea, fermando le due amiche e intimando loro di consegnargli quanto avevano. Ad una delle 15enni è stato chiesto di consegnare 5 euro e un cellulare, mentre all’amica è stata rubata la sigaretta elettronica.

A riportare la vicenda è stato il consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli, sempre molto attento a quello che succede nella città di Napoli e non solo. Le ragazzine, una volta subita la rapina, hanno chiamato in lacrime e terrorizzate i loro genitori. “Mia figlia ha soltanto 15 anni e quando sono andato a prenderla ovviamente piangeva e aveva dei graffi alla gola provocati dal coltello” – così ha detto il padre della 15enne a cui sono stati sottratti 5 euro e il cellulare.

Borrelli: “Lotta alla criminalità deve essere la priorità”

Per Francesco Emilio Borrelli è intollerabile che in un via centrale di Napoli, percorsa ogni giorno da migliaia di persone, anche turisti, accadano episodi del genere. Il consigliere regionale invita quindi le autorità a vigilare in maniera più energica in tali zone della città. Sconfortato il padre di una delle due ragazzine.

“Se ne avessi la possibilità prenderei la mia famiglia e scapperei via subito da questa città” – così ha detto rattristato l’uomo. Oltre ai graffi provocati dall’arma pare che la ragazzina non abbia subito, fortunatamente, grosse conseguenze fisiche durante la rapina. Per lei e l’amica lo shock è stato tantissimo.

“I cittadini vano tutelati e le strade non possono essere per loro off-limits” – così continua Borrelli. L’episodio tra l’altro si è verificato nell’ora del passeggio, intorno alle 20:30, momento in cui via Toledo è piena di gente. Nelle prossime ore non è escluso che possano conoscersi ulteriori dettagli su quanto avvenuto a Napoli sabato sera.