C’è una foto toccante, che in pochissimo tempo è diventata virale per il suo profondo significato, per le emozioni che evoca, divenendo oggetto di affettuosi commenti.

E’ quella che immortala Alessia nel giorno più bello, quello del suo matrimonio, mentre decide di fare una deviazione prima di andare in chiesa e convolare a nozze.

La visita al papà scomparso

La ragazza si è recata nel cimitero del paese, fermandosi a rendere omaggio e saluto al papà scomparso. L’immagine non è passata inosservata ad Angelica Casaccia, fotografa del matrimonio che, con estremo tempismo, ha deciso di scattare una foto. La professionista ha, poi, raccontato, in un frequentatissimo gruppo Facebook di Mugnano, popoloso centro a Nord di Napoli, il perchè ha deciso di effettuare quello scatto.

Angelica dice di averci pensato a lungo, riflettendo su come le persone avrebbero potuto interpretare l’immagine; se l’avrebbero vista troppo personale o se, al contrario, avrebbero tratto da essa l’opportunità di riflettere. Poi ha deciso di farlo perchè Alessia, dice, è una donna speciale che, nonostante le difficoltà incontrate sul suo cammino, è grata alla vita.

Parliamo di una donna riconoscente alle persone che ama, alle persone che sono presenti, ed essere riconoscenti, purtroppo, è una prerogativa per pochi. Forse, dice Angelica, sono proprio queste caratteristiche che l’hanno colpita. Alessia il giorno prima del matrimonio ha mandato un messaggio alla sua fotografa, chiedendo di poter passare dal cimitero prima di sposarsi in chiesa.

Lei le ha risposto: “Possiamo? Sei la sposa, è il tuo giorno, andiamo dove vuoi” e la ragazza l’ha ringraziata a lungo, per tutta la giornata, chiedendole se per caso le avesse fatto perdere del tempo. L’ingresso nel cimitero e quello scatto hanno fatto rendere conto ad Angelica di quanto sia fortunata e di quanto ami il suo lavoro, in cui ogni persona le lascia qualcosa, tra storie e sentimenti davvero toccanti.