Napoli, operaio morto per infezione da streptococco, era stato curato in ospedale per una sciatica

Per un mese si è lamentanto di dolori lancianti a schiena e gambe, recandosi più volte in ospedale, ma è sempre stato rimandato a casa con la diagnosi di sciatica, e curato con antidolorifici.

Dopo un mese di agonia, di cui 17 in Terapia intensiva, Giuseppe De Rosa, 48 anni di Qualiano, in provincia di Napoli è morto per un’infezione da streptococco. La Procura di Napoli ha sequestrato le cartelle cliniche e aperto fascicolo contro ignoti, per omicidio colposo.

Il calvario di Giuseppe

Il calvario di Giuseppe De Rosa, inizia il 13 Agosto quando avverte forti dolori alla schiena, così si rivolge al medico di base, che gli prescrive dei farmaci. L’indomani, il 48enne si reca accompagnato dalla moglie all’ospedale San Giuliano di Giugliano, perché i dolori sono in continuo aumento. Qui viene sottoposto ad un’ecografia addominale, e viene dimesso con una cura per la sciatica.

Qualche giorno dopo i dolori peggiorano, e il 17 agosto la famiglia di Giuseppe è costretta a chiamare un’ambulanza, i sanitari intervengono e ancora una volta si limitano ad effettuare iniezioni di antidolorifici per il nervo sciatico. Il 19 Agosto, l’uomo si reca all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, con gonfiore alle gambe e dolori lancinanti, ma anche qui viene rimandato a casa, con la conferma delle precedenti diagnosi.

Il 21 Agosto, Giuseppe ha ormai dolori in tutto il corpo senza tregua, i familiari chiamano per l’ennesima ed ultima volta l’ambulanza, e viene trasportato nuovamente all’ospedale di Pozzuoli. Finalmente lo ricoverano, e capiscono la gravità della situazione. De Rosa viene intubato e trasferito in rianimazione. I sanitari individuano che l’uomo è stato colpito da una forma grave di infezione che si rivelerà streptococco.

Giuseppe è deceduto il 7 Settembre il calvario duranto un mese. L’Asl Napoli 2 Nord ha annunciato che effettuerà le verifiche necessarie. La famiglia ha presentato denuncia al comando dei Carabinieri per chiedere giustizia. Secondo quanto viene riferito dalla moglie, il 48enne avrebbe: “più volte chiesto di essere ricoverato ma le sue richieste sono rimaste inascoltate”.