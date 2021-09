Si sono avvicinati e lo hanno freddato con almeno venti colpi di pistola. Così è morto Salvatore Astuto, il 57enne che questo pomeriggio è stato ucciso a Napoli, mentre si trovava dinanzi ad un circolo ricreativo in vico Fico al Mercato. I colpi d’arma da fuoco lo hanno raggiunto in diverse parti del corpo, e quando sono arrivati i soccorritori la situazione era apparsa già disperata. I sanitari del 118 non hanno potuto far altro poi che constatarne l’avvenuto decesso.

Sul posto si sono recati immediatamente i carabinieri della compagnia Stella, che adesso indagano sull’accaduto. Da primi riscontri investigativi pare che ad agire sia stata più di una persona, questo visti i numerosi bossoli trovati per terra. Come già detto, sono stati almeno 20 i colpi di pistola esplosi all’indirizzo della vittima. Gli assassini avrebbero sparato con due pistole. Il delitto è avvenuto nel pieno centro di Napoli poco prima delle ore 16:00.

Le indagini

Al momento si conoscono pochi particolari sull’accaduto. Da quanto si apprende i carabinieri stanno visionando i filmati registrati dalle telecamere di videosorveglianza installate nella zona, questo in modo da ricostruire per bene la dinamica dell’accaduto e magari dare un volto e un nome ai killer di Astuto.

Il luogo del delitto si trova poco lontano da Porta Nolana. I sicari, secondo quanto spiega il quotidiano Il Mattino, hanno colpito incuranti della presenza in strada di numerose persone. Il 57enne sarebbe volto noto anche alle forze dell’ordine, in quanto pregiudicato. Sotto shock l’intera città di Napoli.

“Oltre 20 colpi sparati in pieno giorno, tra la gente. Non possiamo più tollerarlo. Laddove non fosse chiaro, laddove fosse stato necessario ricordarlo, la sicurezza è il primo obiettivo che ogni programma elettorale per questa città deve prevedere” – così ha detto Gianfranco Wurzburger, Presidente Asso.Gio.Ca e candidato consigliere nella lista Manfredi Sindaco intervendo sull’omicidio avvenuto questo pomeriggio.