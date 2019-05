Napoli, omicidio durante la notte: 49enne uccide il fratello per soldi

Cosa ne pensa l’autore

Marta Lorenzon - Una tragedia quella accaduta in provincia di Napoli. Non solo un uomo ha perso la vita, ma una moglie si trova ora senza marito a dover crescere tre bambini piccoli che non avranno al loro fianco una figura paterna. Spero che questo pensiero rimanga sempre impresso nella mente di colui che ha sferrato quei colpi fatali.