Napoli: muore a 56 anni Salvatore Daniele, il fratello minore di Pino Daniele

Salvatore Daniele è morto a soli 56 anni martedì 1 giugno nella sua casa nel centro storico di Napoli. Il fratello minore del cantautore Pino Daniele è stato trovato senza vita nella sua abitazione in Via Pignatelli a San Giovanni Maggiore, quartiere dove era cresciuto insieme al fratello maggiore.

Pare che a portare via Salvatore sia stato un attacco cardiaco, proprio come successo a Pino sei anni fa. I soccorritori del 118 ed i carabinieri della Compagnia di Napoli Centro sono accorsi sul luogo, ma hanno solo potuto constatare la sua morte. Salvatore viveva nella casa dove aveva vissuto insieme alla madre.

A maggio 2019 Salvatore finì sulle cronache per aver esposto uno striscione contro la Lega di Matteo Salvini dalla sua abitazione. I giornali si erano occupati nuovamente di lui circa un anno fa, quando fu riportata la notizia del possibile sgombero della sua casa, la stessa che aveva visto la nascita di Pino, pignorata dalla banca in seguito ad alcuni problemi economici avuti della famiglia di Salvatore.

Salvatore Daniele non lavorava nel mondo dello spettacolo, ma era dipendente di un consorzio per lo smaltimento rifiuti. Nonostante questo, è comunque entrato di diritto nella storia della musica italiana grazie al suo volto, ritratto nella copertina del disco “Terra Mia”. L’album, il primo registrato in studio da Pino e pubblicato nel 1977, conteneva il suo capolavoro “Napule è“.

Su Facebook l’addio del fratello Nello Daniele, che ha scritto: “Ciao Totó ti voglio bene anche se non te l’ho mai detto, ma eri speciale perché eri diverso, capa pazza? Sì, saró ripetitivo, avevi un grande cuore ci mancherai“.

Nello si trova al momento in Toscana, ma si sta organizzando per rientrare a Napoli per l’ultimo addio al fratello. “Avevi in grande cuore ed eri sempre il primo ad esserci vicino, quando eravamo in difficoltà eri il primo a correre!! Il maledetto cuore ti ha portato via“.