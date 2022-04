Avrebbe compiuto 28 anni tra una settimana Mariasofia Paparo ma un infarto l’ha portata via per sempre, senza lasciarle scampo. La sua morte ha sconvolto tutti coloro che, via web, hanno immediatamente appreso la triste, quanto improvvisa, notizia.

La giovane, originaria di San Giorgio a Cremano, si sarebbe laureata all’Università Parthenope il 28 aprile e circa un mese fa aveva fatto la promessa di matrimonio. Oggi, invece, alle 15:00, ci sono stati i suoi funerali nella chiesa Sant’Antonio di Padova di San Giorgio a Cremano.

L’accaduto

Il nuoto era la più grande passione di questa splendida ragazza dagli occhi azzurro cielo, solare e sempre disponibile, Atleta Master del Circolo Posillipo, che nel 2019 aveva fatto parte dello staff del Trofeo Swim4Life, valido per il Circuito Supermaster FIN. Mariasofia aveva fatto parte dello storico Master Team Speedo, nato in Italia per la prima volta nel 2019 e aveva vinto tante medaglie regionali, sempre con l’umiltà che l’ha contraddistinta e con tanto orgoglio.

Lo scorso 13 marzo, la nuotatrice e il suo fidanzato Matteo avevano fatto le promesse di matrimonio e ora lui non si dà pace. Tantissime le immagini che ritraggono la coppia felice ed emozionata, desiderosa di trascorrere una vita assieme. Ora Matteo, sui social, in un post davvero toccante, ha voluto esternare tutto il suo dolore per la perdita della sua metà.

Matteo scrive: “Sei stata un angelo che ha cambiato la mia vita dandomi la forza di fare cose che non avrei mai potuto pensare di fare. Mi hai insegnato il vero amore, mi hai insegnato di nuovo a sorridere e ad essere felice. Avevamo una vita davanti e sei andata via così. Ti ho amato dal primo giorno che ti ho visto Mariasofia Paparo pronta per gareggiare insieme nel porto di baia, mi hai fatto penare nel conquistarti, ma poi avevi accettato di vivere questa fantastica avventura insieme e mi hai regalato i più bei due anni della mia vita. Io ti ricorderò così sempre, come la mia bellissima Mariasofia, e sarò per sempre il tuo ciccino. Ti amo e ti amerò per sempre amore mio”.

L’Università Parthenope ha voluto esprimere il suo cordoglio con queste parole: “È scomparsa prematuramente Mariasofia Paparo, laureanda magistrale del Dipartimento di Scienze e Tecnologie. Si sarebbe laureata il prossimo 28 aprile, nuotatrice professionista. L’Ateneo partecipa al dolore della famiglia e di tutti i suoi amici”.