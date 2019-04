Napoli, mamma al nono mese partorisce in un bar di piazza Garibaldi

“E’ stata una grande emozione poterli ospitare. Un evento meraviglioso“, così ha commentato l’accaduto il proprietario del Caffè, Enrico Castagnola, protagonista della storia che sta facendo molto parlare l’intera città di Napoli. Nella giornata di ieri presso il bar di piazza Garibaldi, è venuto al mondo un bambino di tre chili e mezzo: Denis.

Ad aiutare la giovane mamma nigeriana a portare alla luce Denis, non sono stati solo i medici del 118, ma anche i carabinieri giunti in soccorso della donna ed il proprietario dello stesso bar che ha ospitato la neo mamma in quella che è diventata una piccola sala parto improvvisata. La donna ed il figlio sono stati portati poi in ospedale per i controlli, ma risultato entrambi in ottima salute.

Denis viene alla luce nel Caffè di piazza Garibaldi

La donna, al nono mese di gravidanza, si stava recando in ospedale quando all’improvviso le si sono rotte le acque. Un passante ha notato la neo mamma sentirsi male e, convinto si trattasse di un malore, l’ha subito soccorsa per poi scoprire che stava per mettere al mondo un bambino. Senza pensarci ulterioralmente, il passante ha chiamato il proprietario del Caffè vicino, ed hanno così portato la donna all’interno della struttura, aiutati dai carabinieri che sono corsi sul posto notando il gran trambusto.

Allertato il 118, dopo appena sei minuti dalla chiamata, i carabinieri hanno fermato un’ambulanza di passaggio, e sono stati proprio questi soccorritori ad aiutare la neo mamma a far nascere il piccolo Denis mentre si attendeva l’arrivo dei medici chiamati poco prima. Il parto è andato molto bene senza alcuna complicazione, e la mamma con il figlio sono stati poi trasportati all’ospedale Loreto Mare dove hanno accurato le condizioni di salute di entrambi.