Napoli, mamma aggredita dal marito di una maestra. Voleva chiarimenti su una presunta violenza a danno del figlio

Cosa ne pensa l’autore

Marta Lorenzon - Concordo con Anna. E' assurdo continuare a doversi preoccupare dei figli mentre sono a scuola, un posto dove dovrebbero venire non solo protetti, ma educati per il loro futuro; è assurdo che continuino ad esserci episodi di violenza di tale portata. Spero che venga fatta presto chiarezza sulla vicenda e che il colpevole non solo paghi per quanto fatto, ma sia anche allontanato per sempre da questo mondo di educazione e tutela dei minori.