Napoli: lite tra pescivendoli per chi ha i prodotti migliori, sparatoria al mercato ittico

Cosa ne pensa l’autore

Anna Santini - Qui siamo alla follia pura, una lite per il pesce che finisce in sparatoria. Capisco che gli animi si scaldino presto anche a causa della crisi, ma una persona che si porta una pistola al lavoro ed ha il "grilletto facile" in questo modo è socialmente pericoloso, poteva ammazzare qualcuno e non dovrebbe vivere in mezzo agli altri.