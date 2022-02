Sono in corso le indagini, effettuate dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, per ricostruire cosa è accaduto alla 28enne Angela Iannotta, giovane donna, madre di due bimbi, che è entrata in coma dopo essersi sottoposta a 2 interventi di bypass gastrico.

Il marito della donna, che vuole vederci ovviamente chiaro sulla vicenda, ha sporto denuncia presso il commissariato di Marcianise della Polizia di Stato che ha dato il via all’inchiesta per accertare cosa sia accaduto ad Angela che potrebbe essere stata vittima di un caso di malasanità.

L’accaduto

La donna è ricoverata in Rianimazione nell’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta e, al momento, non ci sarebbero indagati. Nella denuncia gli avvocati Raffaele e Gaetano Crisileo, legali della famiglia, hanno chiesto di verificare le eventuali responsabilità del medico che ha effettuato i due interventi e il sequestro delle cartelle cliniche.

.La donna si era rivolta al professionista perché voleva “assolutamente dimagrire”. Dopo la prima operazione, eseguita in una clinica abruzzese, la paziente ha accusato febbre e difficoltà respiratoria e cardiache, ha iniziato a dimagrire vertiginosamente, vomitando spesso. In seguito la situazione si ulteriormente aggravata, con la comparsa di dolori gastrointestinali e ginecologici ed edemi agli arti.

Una ventina di giorni fa, la donna ha deciso di rivolgersi nuovamente allo stesso chirurgo che le aveva effettuato l’intervento bariatrico per sottoporsi a un secondo intervento, che è stato effettuato in una clinica del Casertano, a seguito del quale la 28enne è stata colta da una setticemia, che ha interessato organi interni. Per questo motivo si è reso necessario il ricovero d’urgenza a Caserta. Nelle ultime due settimane la Iannotta è stata operata due volte, l’ultima ieri, 9 febbraio, dai medici del nosocomio casertano che stanno cercando in tutti i modi di salvarle la vita. La donna per il momento è ancora in coma.

Oltre alla Iannotta, sarebbero altri due i casi in cui il chirurgo sembrerebbe coinvolto. Il medico è già sotto processo al Tribunale di Nola per il decesso di un 29enne, anch’esso operato con bypass gastrico mentre i legali della donna hanno scoperto un altro caso di morte sospetta dopo un intervento analogo. Si tratta di un 69enne che è morto al Cardarelli il 1 gennaio scorso.