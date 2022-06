Napoli, invia foto sataniche e minaccia di morte l’ex

Ascolta questo articolo

La fine di una relazione lascia amareggiati, delusi e anche sgomenti. Non sempre è facile rassegnarsi quando una storia finisce e molte donne lo sanno molto bene dal momento che spesso sono minacciate o muoiono a causa degli ex. L’ultimo caso arriva da Napoli, dove una donna di 31 anni, di professione food blogger, dopo la fine della relazione, si è vista recapitare foto sataniche e minacce di morte dall’ex.

La donna, dopo 17 anni di relazione, ha deciso di lasciare il suo compagno, il quale ha reagito in pessimo modo con minacce di morte e inquietanti foto sataniche spedite al suo indirizzo. Il gip di Napoli, Marco Discepolo, ha deciso, in seguito a questa vicenda, di porre il divieto di avvicinamento nei confronti del 37enne.

Alla fine della relazione, l’uomo ha perseguitato l’ex con ripetuti messaggi e minacce di morte. Lo scorso 17 giugno, i Carabinieri di Fuorigrotta e Bacoli hanno notificato al 37enne il provvedimento cautelare per atti persecutori, diffusione illecita di immagini e video a contenuto sessualmente esplicito che avrebbe inviato alla sua ex compagna.

In passato aveva anche tentato il suicidio. Non solo minacciava l’ex, ma ha cominciato anche a stalkerare chiunque la conoscesse: da amici, colleghi, ecc. creandosi dei profili fake, poi bloccati dai destinatari stessi. Sui social scriveva messaggi aberranti, come “Non mi fermerò mai, può anche scendere il padreterno dal cielo o venire chiunque, io non dimentico… distruggerò a te e chi ti difende”.

Ha minacciato di morte l’ex compagna recandosi nello stesso posto in cui lavora. La donna, preoccupata, non solo per sé stessa, ma anche per la sua famiglia, ha deciso di presentare denuncia alla Magistratura, ma l’uomo non ha desistito rincarando la dose con le seguenti minacce, rivolte anche all’avvocato: “ti renderò la vita un inferno, finché non mi chiederai scusa… nessuno mi fermerà, puoi chiamare chiunque”.

Nella denuncia presentata alla Magistratura, la donna ha anche chiesto aiuto per il suo compagno, il quale è profondamente scosso, che sta assumendo un comportamento autolesionista e ossessivo. Nel frattempo, il 37enne non può neanche avvicinarsi alla donna e, nel caso, per lui si apriranno le porte del carcere.