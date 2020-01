Napoli: incidente tra 3 treni della metropolitana Linea 1

Se il buongiorno si vede dal mattino, allora sarà una giornata difficile per i trasporti a Napoli. Verso le ore 7.45 è avvenuto un incidente tra 3 treni della Linea 1, quella che collega Piscinola a Piazza Garibaldi (stazione centrale). Il tutto è successo proprio all’altezza della fermata di Piscinola.

Ci sono dei feriti, ma nessuno di essi risulta essere grave o in pericolo di vita. La circolazione della Linea 1 è stata sospesa su tutta la tratta.

Incidente metropolitana a Napoli: la ricostruzione dell’incidente

Sembra difficile da credersi, ma quello che è avvenuto è un tamponamento a catena tra i tre treni. Per fortuna, solo uno di essi aveva i passeggeri a bordo. Gli altri due, infatti, erano vuoti, perché uno stava uscendo dal deposito, mentre l’altro per pura casualità arrivava alla stazione completamente vuoto. Il treno con i passeggeri era appena partito dal binario 2.

La “violenza” dell’urto ha fatto saltare via tre porte dal convoglio. I feriti risultano essere cinque, secondo quanto riportato dai medici del 118. Due macchinisti si sono feriti: uno ha un trauma cervicale, e un altro ha un trauma toracico. Come riportato dalle foto pubblicate in rete, gli abitacoli si sono deformati.

Per quanto riguarda la costruzione, ci sono già le prime ipotesi. Il macchinista di uno dei treni avrebbe perso il controllo andando a tamponare il convoglio che lo precedeva. Poco dopo, però, il terzo treno avrebbe colpito i due che già avevano avuto l’incidente. Però saranno da ricostruire ufficialmente le dinamiche per esteso, per cercare di capire perché il primo macchinista avrebbe perso il controllo della vettura. Le ipotesi suggeriscono che il motivo sia stato causato da una mancanza del rispetto del segnale di stop, ma sarà ancora tutto da verificare da parte degli organi competenti. Al momento, l’unica notizia ufficiale è che nessuno dei passeggeri è in pericolo di vita.