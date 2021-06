Compiere 100 anni nella vitàa non è una cosa di tutti i giorni, ma compierne 110?Sono pochi i fortunati che possono vantare in famiglia una parente così longeva come la signora Giuseppa Salerno, nonna Giuseppa, che ieri ha compiuto 110 anni, ricevendo degli auguri speciali, quelli del sindaco Luigi De Magistris.

Giuseppa Salerno, classe 1911, è la nonna dei record, vive da sempre a Napoli, nel rione Sanità, quello in cui il primo cittadino è andato trovarla, facendole gli auguri e donandole un mazzo di fiori oltre alle chiavi della città. “Mi è sembrato giusto omaggiarla per la lunga vita che ha avuto”, ha detto De Magistris.

La festa organizzata dalla famiglia

5 figli, 24 nipoti, 44 pronipoti, 5 trisnipoti…. tutti lì a circondarla d’affetto e Giuseppa era davvero raggiante ieri. “E’ sana come un pesce– ha detto la nuora Maria Esposito-ha lavorato fino a 94 anni e ogni mattina scende da sola le scale del soppalco in cui c’è la suaamera da letto”, ha aggiunto.

Una nonna Giuseppina raggiante, arzilla, che tra l’enorme torta omaggiata dalla pasticceria Poppella come gli scorsi anni, i palloncini e l’affetto dei suoi familiari, si è alzata dalla sedia per intonare canzoni classiche napoletane. Una nonnina speciale, caratterizzata da un’irrefrenabile voglia di vivere, nonostante la sua età.

La vita di nonna Giuseppa

Giuseppa è nata il 17 giugno 1911,quando era re Vittorio Emanuele III e come presidente del Consiglio c’era Giovanni Giolitti. Di lì a pochi mesi, l’Italia avrebbe combattuto in Libia e 4 anni sopo sarebbe entrata nella Prima Guerra Mondiale.

Quando Giuseppa ha compiuto 29 anni, l’Italia è appena entrata nella Seconda Guerra Mondiale. La nonnina ha assistito alla ricostruzione, ha vissuto i fatti di cronaca più importanti del secolo scorso, l’eruzione del Vesuvio e ben due pandemie: la spagnola e il Covid. Anche due sue sorelle hanno raggiunto i 100 nni e sono state, allo stesso modo, festeggiate dal Comune e dai familiari.