Ha rischiato conseguenze fisiche davvero serie un ladro 54enne che nelle scorse ore ha tentato il furto in un appartamento situato in via Farina a Ercolano, in provincia di Napoli. Secondo quanto si apprende dalla stampa locale, il malvivente si sarebbe introdotto nell’appartamento passando da una piccola finestra del bagno. Ma non aveva fatto i conti con il proprietario dell’immobile, che sfortunatamente per lui si trovava in casa. L’uomo ha sentito degli strani rumori provenire dalla stanza attigua a quella della figlia, per cui si è insospettito ed è andato a controllare.

Quando il 54enne ha sentito che il padrone di casa si avvicinava, ha cercato di darsi alla fuga, lanciandosi dalla finestra dalla quale era entrato. Il ladro è rovinato a terra, fratturandosi una vertebra. A questo punto il proprietario dell’immobile lo ha bloccato e ha chiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Sul posto sono arrivati i carabinieri della Tenenza di Ercolano, che hanno proceduto a verificare quanto avvenuto. Il ladro è stato medicato poi dal personale del 118.

Vertebra fratturata

Per il malvivente la serata non è finita affatto bene. Dopo essere stato trasportato al Pronto Soccorso dell’Ospedale del Mare, i carabinieri gli hanno notificato l’arresto, che è stato convalidato dal Tribunale. L’autorità giudiziaria ha poi applicato nei suoi confronti soltanto l’obbligo di firma presso la locale caserma dell’Arma.

Insomma il ladro ha tentato davvero il tutto per tutto pur di riuscire a sfuggire. Dall’abitazione non sarebbe stato portato via nulla, nè il proprietario ha subito conseguenze fisiche. Per motivi di privacy le generalità del malvivente non sono state rese note. L’episodio ha destato curiosità in tutta la cittadina campana.

Molto spesso, infatti, nel nostro Paese si verificano episodi del genere. Non sempre i ladri vengono colti in flagranza di reato, ma questa volta, grazie alla tempestiva attenzione del padrone di casa, si è riusciti ad evitare un furto. Un episodio del genere si è verificato negli scorsi giorni a Oria, nel brindisino, dove un automobilista ha ripreso due ladri che uscivano dalla sua abitazione.