Napoli, guida utilizzando una pinza al posto del volante: le immagini diventano virali

Quando si guida l’automobile bisogna farlo non solo con una certa prudenza, ma anche con un determinato rigore. Preservare la propria sicurezza, quella dei passeggeri a bordo, quella dei pedoni e delle altre auto in circolazione è caratteristica fondamentale e imprescindibile per portare a compimento un viaggio dalla durata breve o lunga che sia, nel migliore dei modi.

Il volante della vettura è necessario per poter guidare. A quanto pare però non è dello stesso avviso un uomo che ha guidato la sua automobile utilizzando una pinza al posto del volante. E’ accaduto a Pozzuoli, in provincia di Napoli, dove un uomo ha percorso la tangenziale in questo modo, per poi recarsi in un autosalone.

Il protagonista della goliardata pericolosissima, che poteva avere delle conseguenze gravissime, nuocendo alla sua incolumità e a quella delle altre vetture in circolazione, ha orientato lo sterzo dell’automobile utilizzando la pinza. L’uomo ha filmato e postato sui social il tutto vantandosi della sua “particolare” abilità: guidare l’automobile senza utilizzare il volante.

Dalle immagini del video che il protagonista ha pubblicato in rete, si evince che l’auto fosse una smart. L’uomo, la cui identità e anagrafe risultano ignote, non ha fornito alcuna spiegazione su cosa sia accaduto alla vettura e perché sia arrivato a guidare in questo modo. Inutile dirlo, il video ha subito fatto il giro del web ed è diventato virale.

Indubbiamente, a prescindere dalla motivazione, non è prudente né giustificabile un gesto di tale portata. Non si sa ancora se le forze dell’ordine locali siano intervenute nella faccenda. Sicuramente, dato che le immagini sono diventate pubbliche e il video virale, i carabinieri della stazione di Pozzuoli staranno effettuando i dovuti accertamenti, necessari per far luce sull’accaduto.

Il video ha una durata abbastanza consistente, circa 3 minuti. Questo vuol dire che, non solo l’uomo guidava utilizzando la pinza al posto del volante, ma lo faceva con in mano il telefono cellulare filmando la bravata di cui si è reso protagonista. Le immagini sono corredate da musica in sottofondo. Intanto, l’uomo è giunto sano e salvo a destinazione, ma le conseguenze potevano essere gravissime.