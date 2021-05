Follia a Napoli, dove oltre 500 ragazzi sono stati sorpresi in strada, ammassati uno sull’altro a parlare e consumare bevande alcoliche, come se la pandemia non esistesse. L’episodio si è verificato nella serata di ieri 8 maggio. La raggiunta zona gialla da parte della Campania e il primo weekend di “libertà” dopo mesi di restrizioni ha portato, soprattutto i giovanissimi, ad approfittarne, violando anche il coprifuoco che scatta alle 22.00. Le forze dell’ordine hanno cominciato l’attività di controllo anti Covid ben prima che quest’ultimo scattasse. Con i megafoni hanno invitato i ragazzi a rientrare a casa.

Ma alcuni, molti per la verità, hanno ignorato del tutto l’ordine di rientrare e hanno continuato a stare in strada come se nulla fosse. Le volanti della Polizia di Stato sono dovute intervenire per ben due volte. Intorno alle 23:00 nella piazzetta davanti la sede centrale dell’Università l’Orientale c’erano 500 ragazzi. Inutile dire che è saltata ogni misura anti Covid. I poliziotti, con molta professionalità, hanno invitato tutti a tornare a casa. A quel punto, vedendosi messo alle strette, qualcuno ha eseguito l’ordine senza battere ciglio e rispettando i poliziotti.

Due ore dopo stessa scena

Intorno all’una della notte la stessa scena si è presentata poco lontano, in Largo Banchi Nuovi, quando la Polizia è dovuta intervenire di nuovo disperdendo l’assembramento di 250 ragazzi. Si temeva che l’esigenza di far rispettare le norme potesse portare a violenze contro gli agenti, ma tutto si è risolto tranquillamente.

Solo un giovane, molto probabilmente in preda ai fumi dell’alcol, ha inveito contro gli uomini divisa, offendendo la reputazione degli agenti. A quel punto per lui è scattata una sanzione amministrativa per aver violato le norme anti Covid e quindi una denuncia per oltraggio a pubblico ufficiale e ad un corpo dello Stato.

Nel corso dei servizi sono state elevate 52 sanzioni per inosservanza delle norme anti Covid e due bar di Largo San Giovanni Maggiore sono stati diffidati. I servizi di controllo continueranno anche nei prossimi giorni e nelle prossime settimane, questo proprio per evitare comportamenti pericolosi da parte delle persone.