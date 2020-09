Napoli: gli inquilini non pagano l’affitto e lui li salda dentro casa

Tra i tanti luoghi caratteristici di Napoli, ne esiste uno che da sempre ha affascinato i turisti di tutto il mondo, i famosi Quartieri Spagnoli. Una zona dove regna la tradizione e il folclore. Le abitazioni sono ancora quelle di un tempo, con antiche pavimentazioni e costruzioni fatte in tufo.

Per non parlare dei vicoli, stretti ma allo stesso tempo ricchi di storia. Passeggiando per le strade dei suddetti quartieri, è possibile scorgere ancora delle abitazioni a pian terreno, i famosi “bassi“. Si può dire infatti che il centro storico sia composto per la maggior parte di bassi, ancora oggi abitati da intere famiglie.

Quello che appare diversa rispetto al passato sembra essere l’urbanizzazione. Da pochi anni infatti tali appartamenti vengono affittati a famiglie extracomunitarie (prevalentemente di provenienza indiana, dello Sri Lanka e del Bangladesh). Spesse volte accade che gli inquilini siano costretti a vivere in un regime di sovraffollamento, all’estremo delle condizione di vivibilità.

Proprio in merito alla questione, sembra che di recente sia accaduto un evento che ha dell’incredibile. Secondo quanto riportato da “VocediNapoli.it“, si apprende la notizia che in un basso napoletano, gli inquilini si erano dimostrati a più riprese morosi nei confronti del proprietario del locale.

Il proprietario in questione, stanco dei continui solleciti di pagamento, ha preso la decisione di attuare giustizia privata. Si legge infatti che l’uomo ha letteralmente saldato le persone in casa, impedendo loro di uscire. Poco dopo gli inquilini sono comunque riusciti ad “evadere” dall’abitazione saldata, facendo ricorso all’aiuto di un fabbro.

Ad oggi il locale è sfitto, e non è stato più abitato da nessuno dopo l’episodio succitato. Un gesto sicuramente grave da parte del proprietario che, nonostante fosse nel giusto, ha comunque violato la legge. Con ogni probabilità è stato un gesto estremo dettato dal mancato pagamento di molti mesi di affitto.