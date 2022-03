Una storia davvero terribile quella di Giuliano Margherita, il 14enne disabile di Marcianise, nel Casertano, che è stato abbandonato alla nascita dai genitori, accanto ad un cassonetto della spazzatura, come se si trattasse di un sacco di immondizia di cui doversi assolutamente sbarazzare. Fu affidato ad una famiglia che però lo riportò “indietro”, rifiutandolo ,e da allora lo ha adottato il comune di Marcianise.

lI nome e il cognome del ragazzino, quasi cieco, sordo e con problemi respiratori, furono scelti, mettendo insieme i nomi delle 2 persone che lo trovarono in strada, nella città… una città che ora prega disperatamente affinchè le sue condizioni di salute migliorino e possa finalmente essere dimesso.

Cosa sta accadendo

Giuliano Margherita, ricoverato in Rianimazione all’ospedale Santobono di Napoli, ha trascorso una notte tranquilla, nonostante le sue condizioni restino gravi. Il sindaco di Marcianise, Antonello Velardi,che è anche tutore legale di Giuliano, oggi, sui suoi profili social, ha scritto::È andata bene la notte per Giuliano. È in rianimazione pediatrica, al Santobono, ed è sotto stretta osservazione. I medici non fanno previsioni ancora, bisognerà attendere le prossime ore per capire gli effetti del complesso intervento chirurgico”.

Velardi ha aggiunto: Siamo in contatto con i medici, molto disponibili. Sul posto si alternano Alessandro Franca Della Medaglia, che è partito apposta da Marcianise, e Giuseppe Rispoli dell’associazione Scopriamoci Clown Odv che vive a Napoli. Volontariato ed umanesimo. Grazie a loro, di tutto. E grazie alla nostra assessora ai servizi sociali Giovanna Iadicicco. Forza Giuliano!”.

Il malessere di Giuliano è stato causato forma seria di peritonite, dovuta alle particolari conformazioni dell’apparato digerente.Il piccolo è stato operato, con un intervento durato 6 lunghe ore. È andato bene, ma la sua prognosi è al momento riservata. Un’intera comunità prega per le sue sorti, dato che il14enne sta lottando tra la vita e la morte.