Una terribile tragedia ha scosso in queste ore la comunità di Torre del Greco, in provincia di Napoli, dove il 19enne Giovanni Guarino è deceduto a causa di diverse coltellate. Secondo quanto riferisce la stampa locale e nazionale tutto è accaduto ieri sera 10 aprile durante una festa che si stava tenendo in una Luna Park della zona. Al momento non è chiaro che cosa sia avvenuto, ma pare ci sia stata una rissa tra giovani per futili motivi. Giovanni si trovava lì con un amico.

Il fatto si è verifcato attorno alle ore 23:00 in via Giacomo Leopardi. All’improvviso però gli eventi hanno preso una piega assolutamente inaspettata, con qualcuno che ha cominciato a sferrare coltellate all’indirizzo del 19enne. Sarebbero almeno 7 i fendendi inferti al poveretto, di cui uno lo ha colpito all’altezza del cuore, coltellata che gli è stata purtroppo fatale. Il suo amico sarebbe rimasto invece ferito e portato d’urgenza al Pronto Soccorso dell’ospedale Maresca di Torre del Greco.

Tensioni in Pronto Soccorso

Anche per Giovanni i medici hanno tentato una disperata corsa in ospedale, nel tentativo di salvarglia la vita. Purtroppo ogni tentativo di salvarlo è stato vano: le ferite inferte erano troppo gravi, quella al cuore appunto gli è stata fatale. Disperazione tra famigliari e amici. Sul posto sono giunti immediatamente gli agenti della Polizia di Stato.

Le forze dell’ordine stanno tentando di fare chiarezza sull’accaduto. Sul posto sono stati eseguiti i rilievi del caso. E attimi di tensione si sono registrati all’ospedale Maresca, dove si sono radunati alcuni parenti delle due vittime, che hanno devastato il Pronto Soccorso, ma senza minacciare i sanitari.

“Mi hai Spezzato il Cuore ..!!! Ciao Cuginetto…!!!! Vola In Alto Più Che Mai” – così ha scritto un utente sui social, devastato per la perdita del caro Giovanni. Guarino, incensurato, era molto conosciuto a Torre del Greco, dove era ben voluto da tutti. Il classico bravo ragazzo che non dava fastidio a nessuno e si metteva sempre a disposizione del prossimo. “Bravissimo ragazzo non si puo morire cosi” – questo il commento di un altro utente. La Polizia ha già fermato due minorenni residenti a Torre Annunziata: sulla loro posizione se ne saprà di più nelle prossime ore.