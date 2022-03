Una violentissima esplosione ha squarciato questa mattina il centro di Grumo Nevano, paese che si trova in provincia di Napoli. Secondo quanto si apprende dalla stampa locale e nazionale, una vettura è improvvisamente esplosa. Il boato è stato udito a centinaia di metri dal luogo dell’accaduto. L’auto ha preso immediatamente fuoco, non lasciando scampo purtroppo al suo occupante, che, rimasto bloccato all’interno dell’abitacolo è morto carbonizzato.

Così lo hanno trovato i soccorritori, in particolare i Vigili del Fuoco, che hanno recuperato quel che rimaneva del cadavere una volta domato l’incendio. Le operazioni di riconoscimento della salma sono state anche molto difficili, questo a causa delle condizioni in cui si trovava il corpo. La vittima è stata poi riconosciuta in Emilio Parisi, 48enne originario di Taranto ma da tempo residente a Grumo Nevano. Il dramma ha sconvolto la cittadina.

Indagini in corso

Al momento sono ancora in corso le indagini, che sono state affidate ai carabinieri di Giugliano in Campania. I militari hanno già acquisito le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza installate nella zona. Dai frame si vede l’auto che improvvisamente esplode. I carabinieri sono stati gidati dal comandante Andrea Coratza.

Dai primi rilievi effettuati dagli investigatori si è potuto appurare come l’uomo stesse trasportando all’interno dell’auto una bombola di gas. Si pensa ad una possibile fuga di gas dalla bombola, ma nelle ultime ore è emersa la possibilità che il 48enne possa essersi acceso anche una sigaretta in auto.

Con la scintilla, e con un pò di gas presente già all’interno dell’abitacolo, si sono quindi create le condizioni per una violentissima esplosione. Nelle prossime ore si potranno conoscere sicuramente ulteriori dettagli su quanto accaduto stamane a Grumo Nevano. Sul caso si attendono ulteriori riscontri investigativi. Il tratto di strada teatro dell’incidente è stato chiuso al traffico in via momentanea.