La pandemia continua ad avanzare nel mondo, e così anche la campagna di vaccinazione di massa contro il Covid-19. Tra l’altro, in queste ultime settimane, si stanno cominciando a diffondere anche le nuove varianti del coronavirus Sars-CoV-2, come quelle indiane “Delta” e “Delta Plus”, che insieme alla sottovariante “Kappa”, potrebbero risultare meno efficienti (ma sempre utili per combattere gli effetti gravi della malattia) contro i sieri anti coronavirus attualmente in circolazione. Per questo le autorità internazionali stanno facendo di tutto per poter convincere gli scettici a sottoporsi al vaccino. Ma in queste ore dall’Italia, e precisamente da Napoli, è giunto l’allarme dell’Asl.

Secondo quanto riferiscono i giornali nazionali, da domani la lista delle persone prenotate per ricevere il vaccino anti Covid è vuota. In pratica non ci sono più persone da vaccinare con la prima dose. Si tratta di una situazione a dir poco incresciosa, anche perché così si rischia di vanificare gli sforzi fatti fino ad ora per contenere il contagio. L’obiettivo della Regione Campania, e dello stesso presidente Vincenzo De Luca, era quello di far diventare Napoli “covid free” entro fine giugno. Ma se le cose stanno così difficilmente si raggiungerà questo obiettivo, con tutti i rischi che ne conseguono.

Ciro Verdoliva: “Invitare a vaccinarsi”

Sulla vicenda è intervenuto Ciro Verdoliva, direttore dell’Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro, il quale ha spiegato che bisogna invitare tutti coloro che non lo hanno ancora fatto a vaccinarsi. Il rischio concreto è che la cosiddetta “immunità di gregge” svanisca, con la possibilità che proprio i non vaccinati trasmettano le varianti del coronavirus anche ai vaccinati.

“Sono 546mila le prime dosi fatte e la metà si sono consolidate in seconde dosi. Numeri importanti, ma dobbiamo comunque invitare a vaccinarsi coloro che non lo hanno ancora fatto. I medici devono spingere e fare capire quanto questo sia importante” – così ha spiegato Verdoliva durante la trasmissione “Barba & Capelli” andata in onda su Radio CRC.

L’Asl fa sapere che i cittadini che non si vaccinano non permettono all’intera aerea metropolitana partenopea di raggiungere l’immunità. Adesso le autorità sanitarie campane hanno lanciato 3 Open Day nei prossimi giorni, e chi lo farà potrà ricevere la seconda dose di Pfizer già entro la terza settimana. Una situazione, questa della mancanza di prenotazioni, che si conta di risolvere al più presto. In totale mancano all’appello circa 300.000 persone, ovvero il 40% della popolazione cittadina. Per ora la quota delle persone vaccinate si ferma al 62%.