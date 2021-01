Napoli, crolla la facciata della chiesa del "Rosariello" a piazza Cavour: giù anche altro edificio

Si sono vissuti momenti di paura questa mattina a Napoli, precisamente in piazza Cavour, dove all’improvviso è venuta giù la facciata della chiesa Santa Maria del Rosario, meglio nota come chiesa del “Rosariello”. Le cause del crollo sono ancora tutte in fase di accertamento. Secondo quanto riferisce la testata giornalistica Leggo.it anche un edificio adiacente è stato coinvolto dal collasso della struttura della chiesa. Per quanto riguarda l’altro immobile, qui avrebbe ceduto l’intero solaio, che è quindi rovinato al suolo insieme alle macerie della chiesa. Immediatamente sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale.

L’area è stata transennata per motivi di sicurezza e sono in corso i rilievi da parte delle autorità. Al momento si sta cercando di stabilire che cosa abbia potuto provocare il crollo. Erano circa le 8:00 del mattino, quando all’improvviso la popolazione ha udito un rumore sordo provenire dalla strada. Ci sono voluti pochissimi attimi alla popolazione per capire quello che era successo. Le macerie del crollo sono finite tutte in strada, rischiando anche di colpire qualcuno: fortunatamente in quel frangente nessuno si trovava all’interno o all’esterno dell’edificio religioso.

Chiesa aperta al culto

Le prime indiscrezioni apparse sui giornali avevano riferito che la chiesa fosse chiusa al culto, ma la notizia è stata smentita poco dopo, in quanto nell’edificio religioso si tengono regolarmente funzioni religiose. La chiesa è amministrata da alcuni padri, che alcune ore dopo il crollo sono riusciti ad entrare nell’immobile insieme ai Vigili del Fuoco, questo in modo da capire se anche all’interno ci sono stati danni. Sul posto sono intervenute anche volanti della Polizia di Stato e volontari della Protezione Civile, che hanno dato man forte ai vigili urbani e ai pompieri.

Secondo uno dei padri che gestiscono la chiesa, è già un miracolo che nessuno sia rimasto coinvolto nel crollo, anche perché proprio alle spalle della chiesa vi è una scuola elementare, per cui a quell’ora la zona è molto frequentata. Affianco all’edificio religioso si trova poi la Salita Stella, quest’ultima utilizzata da automobilisti e pedoni. Gli accertamenti su quanto accaduto proseguiranno anche nelle prossime ore.

La notizia del crollo, che lo ricordiamo ha riguardato solo la facciata della chiesa del “Rosariello”, si è sparsa immediatamente in tutto il capoluogo partenopeo, destando stupore e sconcerto tra gli abitanti. A breve dovrebbero anche quantificarsi i danni provocati dal cedimento dell’edificio, che a prima vista sarebbero piuttosto ingenti. Le forze dell’ordine stanno anche procedendo ad ascoltare eventuali testimoni, in modo da ricostruire meglio l’accaduto.