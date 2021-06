Tragedia nella giornata di ieri a Poggiomarino, in provincia di Napoli, dove Giuseppe Perrino, un giovane del posto, è deceduto in campo mentre partecipava ad una partita di calcetto. Un destino beffardo, il suo, in quanto proprio la partita di ieri sarebbe servita per commemorare il fratello defunto nel 2018. Giuseppe si è spento a causa di un infarto che non gli ha lasciato scampo. Immediatamente sono scattati i soccorsi, ma i sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno constatato il decesso naturale di Giuseppe Perrino. Sgomento e incredulità tra i presenti. In passato il giovane aveva giocato a calcio in tante squadre locali: quella dello sport era infatti una sua passione. Il fratello morì in circostanza analoghe mentre si allenava in bicicletta. Il dramma avvenuto ieri ha colpito profondamente la comunità di Poggiomarino.

Tanti i messaggi di cordoglio

“Apprendiamo con tristezza e rammarico della scomparsa di Giuseppe Perrino, colpito da un malore che è risultato fatale, durante un torneo rionale nella sua Poggiomarino. Perrino aveva vestito le maglie di Parma, Sapri, Ebolitana, Bellaria, Vigor Lamezia, Battipagliese, Scafatese, Turris, Real Poggiomarino, Pimonte e Solofra. Siamo vicini in un momento così difficile e ci uniamo al dolore della famiglia. Condoglianze” – questo è il messaggio che è apparso sulla pagina “Sport Campania”.

Il giovane era ainfatti molto conosciuto nella zona ma anche nel resto della regione. Le sue pagine social sono state inondate di messaggi di cordoglio. Amici e conoscenti si sono stretti attorno al dolore che ha colpito la famiglia Perrino per la prematura e improvvisa scomparsa del loro congiunto.

Nelle prossime ore, o al massimo nei prossimi giorni, potranno conoscersi sicuramente ulteriori dettagli su quanto avvenuto ieri a Poggiomarino. Giuseppe era stato convocato nella nazionale di Lega Pro e aveva militato nelle giovanili del Parma. Una perdita davvero dolorosa.