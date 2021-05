Cosa ne pensa l’autore

Federico Sanapo - Queste notizie ci fanno capire di come il Covid-19 possa essere molto pericoloso. C'è bisogno ancora di tenere altissima la guardia, questo per non vanificare gli sforzi fatti fino a questo momento. Solo con i vaccini potremo uscire dall'emergenza sanitaria e riprendere in mano completamente le nostre vite. Bisogna avere ancora pazienza.