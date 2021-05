Quella che arriva dalla provincia di Napoli è una notizia che ha davvero dell’incredibile. Si stenterebbe a credere a quello che è accaduto se non ci fossero delle immagini pubblicate dal consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, persona sempre molto attenta a quello che succede nel territorio campano. Le foto pubblicate da Borrelli, e che stanno facendo il giro della Rete, mostrano due individui che goffamente tentano di caricare uno scooter su un altro scooter.

La foto è stata probabilmente scattata dall’abitacolo di un’auto, ma colpisce come i due tentino di trasportare l’altro mezzo caricandolo sulla due ruote. Il mezzo principale, quello adibito appunto a questo “trasporto eccezzionale”, viaggiava anche senza targa. La circostanza poteva rappresentare un vero e proprio pericolo per tutti gli automobilisti di passaggio, nonché per la stessa gente che si trovava in strada, visto che il fatto è accaduto sulla Domiziana, tra i comuni di Giugliano e Pozzuoli.

L’incredulità della gente

La vicenda è stata ripresa anche dalla testata locale Teleclub Italia, che ha mostrato l’immagine dei due individui protagonisti di questo carico a dir poco speciale. Gli scooter, pur se piccoli mezzi rispetto ad altri, sono comunque pesanti diverse decine di chili. Se il motorino fosse caduto sopra a uno dei due individui, o ad un’altra persona, le conseguenze potevano essere davvero serie.

“Francesco, non l’avevo mai visto prima uno scooter trasportato…su uno scooter. Tra l’altro che viaggiava senza targa. È accaduto sulla Domiziana nei pressi di Licola” – così scrive un utente che ha immortalato la scena per Borrelli, il quale a sua volta l’ha pubblicata sui suoi canali social.

Una vicenda a dir poco bizzarra, ma che è diventata virale in breve tempo in tutta la Rete. Non capita tutti i giorni, infatti, di assistere a scene come questa. Non sappiamo se il trasporto sia andato a buon fine, così come non sappiamo la provenienza degli scooter, che potrebbero anche essere provento di furti perpetrati nel territorio.