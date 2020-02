Napoli, bambina di 10 anni violentata dal branco: erano tutti coetanei

Una storia agghiacciante quella che arriva dalla provincia di Napoli, dove una bambina di appena 10 anni ha avuto il coraggio di denunciare delle violenze sessuali subite da un gruppo di ragazzini, coetanei e poco più grandi di lei. Una vicenda avvenuta l’estate scorsa e nel dicembre 2019, ma che solo oggi è stata raccontata nel quotidiano Metropolis, mentre la polizia continua le indagini per comprendere al meglio le dinamiche di questa tragedia.

Ci troviamo a Boscoreale, un comune della provincia di Napoli, ed è qui che ha inizio l’agghiacciante storia di una bambina di appena 10 anni, che a fine anno scorso ha trovato il coraggio di parlare con i propri genitori e raccontare i due terribili episodi di violenza sessuale che l’ha vista protagonista.

Era l’agosto 2019 quando la piccola ha fatto il suo primo incontro con un gruppo di sei ragazzini tra i 10 ed i 13 anni, coetanei e poco più grandi di lei. Approfittando di quel momento in cui la bambina si trovava da sola in strada, l’hanno trascinata in uno scantinato abbandonato lì vicino e l’hanno violentata, filmando la terribile scena con i loro cellulari. Un episodio uguale è poi avvenuto a distanza di quattro mesi, nel dicembre dello stesso anno. La piccola ha nuovamente fatto l’incontro con il branco, che ha scelto lo stesso luogo desolato per consumare nuovamente le violenze. Questa volta però, la vittima ha trovato il coraggio per parlarne con i genitori e denunciare così alla polizia quanto accaduto.

L’indagine

I sei ragazzini sono stati sentiti dalla polizia che sta continuando le indagini per comprendere al meglio le dinamiche della vicenda. Alcuni di loro si sono proclamati innocenti, affermando che nei filmati girati durante la terribile violenza non sono presenti. Non è chiaro infatti se tutti e sei abbiano preso parte all’atto.

Un altro dettaglio molto importante è la presenza proprio dei filmati fatti dai ragazzini. I cellulari ed i computer del branco sono stati sequestrati, ed in queste ore si stanno controllando i contenuti per comprendere se le immagini girate siano state inviate ad altre persone o rese pubbliche.