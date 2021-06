Un giovanissima aspirante attrice di 22 anni della Bellini Factory si è tolta la vita nella giornata di ieri nell’omonimo teatro a Napoli. Secondo quanto riferisce la stampa locale e nazionale, che cita un comunicato del teatro, la giovane stava vivendo un dramma personale, non meglio specificato. Si tratta di una vicenda assolutamente delicata, sul quale vige il più stretto riserbo. Dalla direzione fanno sapere che la 22enne “ha deciso con un atto estremo di risolvere il dramma che stava vivendo”.

Sul posto, nei momenti immediatamente successivi all’episodio, sono giunti i sanitari del 118, che però non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della vittima. Saranno molto probabilmente le forze dell’ordine a chiarire quanto accaduto e i motivi del gesto compiuto dalla ragazza. Il dramma ha sconvolto tutti gli allievi della scuola Bellini Factory e gli stessi famigliari della giovane. Sotto shock anche gli amici che la conoscevano e il personale della struttura.

Episodio drammatico

“Questa tragedia – si sottolinea – ci sconvolge nel profondo e impone il più rigoroso riserbo sulla vicenda. Inoltre, nel rispetto della privacy che in simili casi prevale sul diritto di cronaca, come indicato dalle recenti norme deontologiche emanate dal Consiglio dell’Ordine, riteniamo di non divulgare le generalità dell’allievo soprattutto per tenere al riparo da un’inutile e credule pubblicità i familiari e i parenti già provati da un così forte dolore” – così recita la nota stampa inviata dal teatro Bellini di Napoli.

La notizia si è diffusa velocemente in tutta Napoli, destando anche tantissima apprensione nella capoluogo campano. Le forze dell’ordine hanno proceduto ad effettuare i rilievi del caso sulla scena del suicidio. Non è escluso che nelle prossime ore possano essere ascoltati parenti, amici e famigliari della vittima per raccogliere ulteriori dettagli sull’accaduto.

La giovane, secondo quanto riferisce Napoli Today, era considerata una delle più talentuose del gruppo. Gli investigatori avrebbero anche trovato un biglietto con su scritta una frase tratta da un noto film di animazione: “la verità é che ho sempre pensato che qualcosa non andasse in me”. La ragazza è stata trovata impiccata.