In un’epoca in cui le separazioni e i divorzi sono all’ordine del giorno, ci sono storie che meritano di essere raccontate… storie di amore puro, incondizionato, che non conosce ostacoli, come quello tra Antonio e Orsolina che, dopo aver vissuto insieme una vita intera, con i loro 70 anni di matrimonio, se ne sono andati a 24 ore di distanza l’uno dall’altro.

Un amore infinito, il loro, che è riuscito a superare ogni avversità e che, nemmeno la morte, è riuscita a far vacillare. Si, perchè i due coniugi, legati da un legame indissolubile, sono deceduti a 1 giorno di distanza, gettando nello sconforto Chiaiano, quartiere nord di Napoli, dove tutti li conoscevano come “zio Totonno” e “zia Lilina”.

La storia d’amore di Antonio e Orsolina

L’amore che lega Antonio e Orsolina è un amore da fiaba. Lui, 96enne, nato il 20 luglio 1925, faceva il pizzaiolo ed è stato il capostipite di una grande famiglia di pizzaioli che ha aperto locali in tutta Italia, oltre che in America; lei, il suo unico grande amore, 95enne, nata il 2 marzo del 1926 . I due si sono incontrati e, come solo due anime gemelle sono capaci di fare, dopo essere convolati a nozze il 4 agosto del 1952, non si sono mai separati.

Lilina si è ammalata e il suo amato Antonio le è sempre stato accanto, vegliandola fino a mercoledì scorso, quando l’anziana ha esalato il suo ultimo respiro. L’uomo non ha retto il colpo. Troppo dolore perdere l’amore della sua vita. E’ entrato in coma ed è deceduto il giorno dopo. Ieri, a Chiaiano,nella chiesa di San Nicola di Polvica, si sono tenuti i funerali dei due inseparabili coniugi…funerali a cui erano presenti tutti i membri della loro numerosa famiglia, costituita da 10 figli, 18 nipoti e 7 pronipoti.

Uno dei nipoti che si chiama Antonio, come altri 4 nipoti che portano il nome del nonno scomparso, ha voluto dedicare ai suoi nonni una lettera davvero commovente, riportata su Fanpage.it: “Nemmeno un giorno lontani siete riusciti a stare. Il nonno avrà pensato (ma mai ammettendolo ad alta voce ): “Lilì, ma che facc senz e te” e ti ha raggiunto subito. Perché l’uno senza l’altro non esiste, non può, non ce la fa. Il vuoto che lasciate è enorme, inspiegabile. Perdervi entrambi in 24 ore è devastante”.

Il post su Facebook prosegue così: “Però, mettiamo un attimo da parte il dolore e pensiamoci: c’era un modo più bello per abbandonare questa vita, se non insieme?Uno più incredibile, più romantico, più magico? No, perché voi siete la dimostrazione che l’amore eterno esiste. Siete l’unione di due anime che vivranno per sempre. Siete l’esempio migliore che potessimo ricevere. Siete la favola che tutti vorremmo vivere. Siete la storia d’amore più bella del mondo. Sarete sempre con noi vi amiamo”. Un legame indissolubile, quello racchiuso in queste parole, che non teme la morte e che proseguirà in eterno, in un’altra dimensione.