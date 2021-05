Poteva avere gravissime conseguenze il gesto del un conducente di un’ambulanza in dotazione alla cooperativa Croce San Pio a Napoli. Tutto è accaduto nella giornata di martedì 25 maggio, quando alcuni agenti della Polizia di Stato si erano fermati nel rione Arenella per aiutare un’anziana che aveva l’auto in panne. Ad un certo punto i poliziotti hanno notato il mezzo di soccorso che sopraggiungeva, quindi lo hanno invitato a fermarsi. Il conducente, per tutta risposta, ha accelerato travolgendo uno degli agenti cercando poi di darsi alla fuga.

Immediatamente il mezzo è stato inseguito da una pattuglia. L’inseguimento è partito da via Cavone delle Noci a Scudillo, stradina che collega l’area del Cardarelli a quella del Policlinico. Dopo aver bloccato il mezzo gli agenti hanno chiesto spiegazioni al conducente: ben presto si sono accorti che quest’ultimo volesse sottrarsi ai controlli in quanto il mezzo di soccorso non era in regola con la carta di circolazione. L’autista, di 52 anni, è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali ed omissione di soccorso.

Il poliziotto sta bene

L’agente investito adesso sta bene e non ha subito gravi conseguenze dopo l’incidente. Portato in ospedale è stato giudicato guaribile in due giorni, in quanto ha riportato traumi soltanto ad un piede. All’autista sono state contestate anche due violazioni al Codice della Strada, ovvero per mancanza di documenti di circolazione e per l’alta velocità a cui stava procedendo nel centro abitato.

Gli agenti infatti, quando hanno fermato il mezzo, si sono accertati che non ci fosse in corso nessuna chiamata di emergenza. L’ambulanza era sprovvista anche di tagliando Rca. Il mezzo adesso è stato sottoposto a sequestro, come da prassi in questi casi, mentre al conducente è stata anche ritirata la patente.

Tra l’altro la cooperativa Croce San Pio si trova al centro di una importante inchiesta giornalistica portata avanti dai colleghi della testata Fanpage. Agli inizi di maggio, corrente anno, la Polizia Municipale controllò un’ambulanza della stessa cooperativa che si trovava nei pressi dell’Ospedale del Mare di Ponticelli. In quell’occasione si scoprì che il mezzo fosse sottoposto a fermo amministrativo a causa di una precedete operazione di polizia.