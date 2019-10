Napoli: allerta meteo il 3 ottobre. Scuole chiuse, allagamenti, rovesci, vento e blackout elettrici

Cosa ne pensa l’autore

Francesco Menna - Ogni volta che sento parlare di allerta meteo e pericolo di caduta alberi, mi torna in mente il 29 ottobre del 2018. Ero all'università per seguire i corsi, nonostante l'allerta meteo. Nessuno immaginava quello che sarebbe successo di lì a poco. Nelle aule le porte e le finestre sbattevano nonostante si tentasse di bloccarle con sedie e bidoni dell'immondizia. Un giorno particolarmente strano: al termine dei corsi, mentre tutti eravamo sulla strada per prendere la metropolitana, un mio amico fu schiacciato da un albero letteralmente sradicato dal vento. Non ci fu niente da fare per lui e, anche per tornare a casa, dovetti prestare particolare attenzione perché cadevano cornicioni come se niente fosse e volavano rami interi.