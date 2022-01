Cosa ne pensa l’autore

Caterina Lenti - Non ci sono parole per descrivere quanto sia terribile questa notizia. La storia di Alessandra, mamma di 5 figli, è entrata nel cuore di tutti e in tanti hanno sperato che le sue condizioni potessero migliorare. Sono davvero vicino ai familiari di questa povera donna e abbraccio, in particolare, i suoi bambini.