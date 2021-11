La 31enne Alessandra De Rosa, di Arzano, non ce l’ha fatta. La donna, già madre di tre bimbi, era ricoverata dalla metà di ottobre al Policlinico di Napoli a causa del Covid e il virus se l’è portata via per sempre, strappandola all’affetto dei suoi cari.

Dopo aver dato alla luce prematuramente i suoi due gemelli, risultati positivi al virus, ma che si trovano in discrete condizioni, ieri il suo cuore ha smesso di battere. Oggi, sabato 27 novembre, alle ore 15:30, nella Chiesa del Sacro Cuore ad Arzano, si terranno i funerali.

L’accaduto

Alessandra, incinta di 2 gemelli, ha contratto il Covid e le sue condizioni di salute sono rapidamente peggiorate nel giro di un mese. La donna, non vaccinata, è stata ricoverata al Policlinico universitario della Federico II di Napoli e poco dopo è finita in terapia intensiva, respirando attraverso le macchine. I gemellini sono stati fatti nascere prematuri mentre lei era sedata.

Ognuno di loro pesava meno di un chilo, erano entrambi positivi al Covid ma asintomatici e in via di miglioramento. Alessandra è dovuta ricorrere alle cure mediche per tutelare se stessa e i bimbi che teneva in grembo ma purtroppo ha perso la sua battaglia contro il virus, lasciando nello sconforto familiari, amici e conoscenti.

Lo straziante messaggio di addio del marito

Massimo, il marito della povera Alessandra, ha deciso di affidare ai social il suo messaggio di addio, scrivendo: “Il destino ha voluto così. Così crudelmente feroce, ti ha strappato dalle mie braccia. Sarò eternamente orgoglioso di te della Donna che eri. Sei stata una mamma esemplare e una moglie perfetta. E solo un arrivederci. Ti amerò per tutto il resto della mia vita”. Alessandra e Massimo erano uniti non solo in amore, nella famiglia, ma anche sul lavoro, portando avanti insieme la loro piccola attività di realizzazione di torte in pasta da zucchero:“Le Torte di Max & Ale”, che avevano messo in piedi dal 2015.

Grandi lavoratori, conosciuti e benvoluti dalla loro comunità, erano ammirati per l’unità della loro bella e numerosa famiglia, tre bimbi e due appena nati. Dolore e incredulità nei gruppi social legati al territorio dove, in tanti, stanno esprimendo il loro cordoglio per questa tragedia che ha distrutto una famiglia. Il pensiero di tutti è principalmente rivolto ai 5 bambini della coppia, rimasti orfani.