Una terribile tragedia si è verificata nella notte appena trascorsa a Pianura, un quartiere di Napoli, dove un ragazzo di 25 anni, Antonio Zarra, è stato ucciso in un agguato che si è consumato in via Jacopo Carrucci. Al momento non si conosce il movente del gesto, per questo sono in corso le indagini dei carabinieri che mirano a chiarire come siano andati i fatti. Secondo quanto riferisce la testata giornalistica Leggo, il giovane si trovava in auto quando è stato raggiunto da una scarica di proiettili.

Il 25enne sarebbe persona già nota alle forze dell’ordine. La vittima sarebbe stata portata da alcuni conoscenti in ospedale, ma poi è morto a causa delle gravi ferite riportate. Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri della compagnia di Bagnoli, insieme ai colleghi della Sezione Rilievi del Nucleo investigativo di Napoli. Dai primi riscontri investigativi, pare che sette siano stati i priettili che hanno colpito la vittima, mentre durante l’agguato ne sarebbero stati esplosi di più.

Indagini in corso

In via Carrucci i militari dell’Arma hanno trovato 10 bossoli calibro 9, oltre ad alcune tracce ematiche. Non è escluso che nelle prossime ore i carabinieri possano visionare gli eventuali filmati di videosorveglianza ripresi dalle telecamere installate nella zona. Si cerca di dare un nome e un volto a chi ha sparato.

Non si sa quanti siano i soggetti che hanno sparato all’indrizzo del giovane. Il ragazzo è stato trasferito presso l’ospedale San Paolo. Intanto dolore e strazio hanno colpito la comunità di Pianura, che ha appreso quasi subito della tragedia che si era consumata in via Jacopo Carrucci. In totale, sul luogo del fatto di cronaca, sono stati esplosi dieci proiettili calibro 9×21.

Non è purtroppo il primo episodio del genere che si verifica in Italia. Nelle prossime ore si potranno conoscere sicuramente ulteriori dettagli su quanto avvenuto a Napoli la scorsa notte. Gli inquirenti stanno indagando a fondo per cercare di fermare il, o i responsabili del brutale delitto, che ha sconvolto la tranquilla serata di Pianura.