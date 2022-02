Napoli, 37enne ha un infarto in macchina con la fidanzata e i passanti lo soccorrono

Alcune volte, può capitare che le persone riescano con mosse giuste a salvarti la vita e supportarti. È proprio quello accaduto a un 37enne della provincia di Napoli che, accusando un infarto mentre era in macchina con la fidanzata, è stato salvato da dei passanti che sono giunti in suo aiuto salvandogli la vita ed evitando una tragedia che avrebbe potuto essere ben peggiore. Qui raccontiamo la dinamica.

Il 37enne, in macchina con la fidanzata, ha accusato un malore nella zona di Fuorigrotta in provincia di Napoli e, soltanto le urla della fidanzata, preoccupata per quanto successo, hanno permesso di far occorrere i passanti che lo hanno aiutato dal momento che era già in arresto cardiaco. Tra i passanti, fortunatamente, vi era un medico e volontario rianimatore che hanno potuto aiutare a spostare le auto nell’attesa dei soccorsi.

Il titolare della farmacia ha assistito alla scena che è accaduta nel piazzale antistante e la racconta in questo modo: “Un ragazzo di 37 anni mentre guidava la sua auto in compagnia della fidanzata ha avuto un infarto, con l’auto è andato a finire un po’ più avanti della nostra farmacia fermandosi poi sul marciapiede”

Non appena hanno capito che la situazione in cui versava il 37enne era particolarmente grave, hanno deciso di intervenire praticandogli il massaggio cardiaco e fornendogli l’ossigeno proprio grazie al medico che è uno specializzando in cardiologia e al volontario che passava in quella zona. Grazie a loro, il giovane è tornato a respirare.

Il titolare afferma che, in un momento così folle surreale, ha visto l’umanità e la normalità in cui tutti cercavano di aiutare nell’attesa che giungessero i soccorsi. Alcuni passanti spostavano le auto, altri si sono improvvisati vigili. Una umanità che colpisce molto per cui “ringraziamo tutti per aver aiutato un ragazzo che sarebbe potuto morire in un mondo proiettato all’indifferenza”.