Napoli, 37 feriti dai petardi di Capodanno: presa di mira anche un’ambulanza in servizio

Cosa ne pensa l’autore

Marta Lorenzon - Ormai non c'è più alcun rispetto neanche per coloro che lavorano e passano le loro vacanze per prendersi cura degli altri. Mi chiedo come mai esistano persone che non comprendono neanche questa cosa molto semplice e alla base della civiltà. Un'ambulanza attaccata da petardi fa iniziare questo 2019 con molta preoccupazione per il nostro futuro.