Una mamma di Scafati, positiva al Covid e non vaccinata, ha dato alla luce 3 gemellini alla 32esima settimana. I piccoli, nati il 5 gennaio 2022, con taglio cesareo, sono intubati nel reparto di Neonatologia del Policlinico Federico II di Napoli..

I tre piccoli , simpaticamente ribattezzati Qui Quo Qua su Facebook, sono assistiti dall’equipe del professor Francesco Raimondi, primario di Neonaotologia del II Policlinico, e lottano per riuscire a salvarsi.

Le parole del professor Raimondi, primario di Neonatologia

Il professor Raimondi ha invitato tutte le donne incinte a vaccinarsi, in modo da evitare complicazioni per il parto. La mamma dei 3 gemelli, spiega a Fanpage.it, è arrivata al Policlinico, positiva al Covid e, dato che era già alla 32esima settimana, non si poteva aspettare che arrivasse a termine. Così le è stato praticato il cesareo e i 3 piccoli, nati prematuri, sono stati subito assistiti con supporto respiratorio. Ora sono in terapia intensiva, nutriti con terapia antibiotica. Ai tre bimbi neonati saranno fatti i tamponi per verificare la positività al Covid.

Il direttore generale dell’Azienda ospedaliera universitaria, Anna Iervolino, così come il professor Raimondi, ha rivolto a tutte le donne in gravidanza, da donna e da madre, l’invito a vaccinarsi per proteggere sé stesse e i loro bambini, aggiungendo :“alle equipe della Ginecologia ed Ostetricia e della Neonatologia e Terapia intensiva neonatale un sincero ringraziamento per l’impegno con cui hanno affrontato, e stanno tuttora gestendo, l’emergenza pandemica, assistendo le mamme ed i loro bambini con grande professionalità ed umanità”.

Sono 2.717 i parti avvenuti nel 2021 al Policlinico Federico II, di cui 271 da donne positive al Covid-19, mentre dall’inizio del 2022 sono 67 i parti totali, di cui 41 Covid. Sono 2.973 i neonati assistiti nel 2021 dalla Neonatologia e Tin della Federico II, di cui 274 nati da mamme positive al Covid. Dall’inizio del 2022, sono circa 70 i neonati assistiti, di cui poco più del 50% nati da mamme positive al Covid.