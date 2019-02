Napoli, 17enne aggredita in strada da quattro sconosciuti

Un’aggressione ancora poco chiara quella che è avvenuta nelle scorse ore a Napoli, dove una 17enne è stata accompagnata dai genitori in ospedale denunciando di essere stata picchiata violentemente da quattro sconosciuti. Sono ancora poco chiari i contorni di quanto accaduto, ed ora i carabinieri stanno indagando per comprenderne al meglio le dinamiche, e trovare dei riscontri su quanto denunciato dalla vittima.

Le motivazioni su quanto è accaduto alla ragazza napoletana di 17 anni sembrano essere davvero un mistero, l’unica cosa certa sono le numerose contusioni e le escorazioni presenti sul corpo della giovane, medicate all’ospedale Pellegrini di Napoli dov’è avvenuta anche la denuncia della vittima. Le ferite, secondo la prognosi rilasciata dai medici, è di 15 giorni.

Quattro sconosciuti aggrediscono una 17enne

Una 17enne napoletana si è recata presso l’ospedale Pelligrini accompagnata dai genitori, ed in completo stato di shock. Quello che ha raccontato ai carabinieri successivamente giunti sul posto, ha davvero dell’assurdo.

La ragazza si trovava lungo vico Primo Gravina ai Quartieri Spagnoli, un posto noto per essere spesso popolato dagli adolescenti ed usato come loro punto di incontro. In passato si sono già registrate delle risse tra ragazzi in questa zona, ma tutte si sono risolte in breve tempo senza l’intervento dei militari o con la presenza di successive denuncie. La 17enne sarebbe stata avvicinata da quattro persone adulte, tre donne ed un uomo, e senza apparentemente alcun motivo, quest’ultimo si sarebbe scagliato violentemente contro di lei con schiaffi e pugni.

La vittima è apparsa fin da subito in completo stato di shock, ancora incredula per quanto accaduto. I carabinieri stanno ora indagando per capire le dinamiche della vicenda, poichè sembra essere tutto poco chiaro. I militari si stanno ora occupando di identificare il luogo esatto in cui è avvenuta l’aggressione, e successivamente, dopo aver trovato riscontri su quanto detto dalla 17enne, procederanno nella ricerca degli aggressori.