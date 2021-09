Ci sono azioni e comportamenti che risultano essere inadeguati e che scatenano la polemica perché possono essere un atto di emulazione nei confronti di ragazzini. Un fatto simile è accaduto in provincia di Napoli dove è stato girato un video che già è diventato virale che mostra un 11enne alla guida di una Ferrari. Un atteggiamento che attira critiche e anche consensi. Cerchiamo di capirne qualcosa in più.

Il fatto qui presente si è svolto a Casandrino, in provincia di Napoli, dove tra le vie del paese, si è visto sfrecciare alla guida di una Ferrari, un bambino di 11 anni. Un video che è diventato virale in poco tempo, come accade quando qualcosa finisce in rete e che ha già scatenato polemiche. Alcuni pensano si tratti di una bravata, mentre altri puntano il dito contro i genitori rei di non aver educato nel modo migliore il ragazzino.

Un cittadino ha segnalato il video che Francesco Emilio Borrelli, il consigliere regionale, ha diffuso sul web. Il cittadino gli mostra il video accompagnato da queste parole: “Salve consigliere, lei volevo far vedere un bambino di 11 anni a cui lasciano portare una Ferrari a Casandrino. Certa gente solo perché ha i soldi e i macchinoni si sente padrona del mondo e pensa di poter fare tutto ciò che gli pare educando i propri figli in modo sbagliato”.

Ovviamente Borrelli si dice assolutamente contrario a tutto ciò, al punto da definirla una idea malsana di alcune famiglie che fanno guidare le proprie auto a dei minorenni o comunque a dei bambini, come in questo caso. Se qualcuno si aizza contro i genitori, vi sono anche commenti che li appoggiano dal momento che la macchina sfreccia in un parco e si è venuti a sapere del video soltanto perché qualcuno lo ha postato, afferma qualcuno.

Alcuni affermano che questo atteggiamento sia sintomatico di un disprezzo delle regole, sebbene non possano negare che il bambino guidi molto bene, a dimostrazione del fatto che forse non è la prima volta per lui.