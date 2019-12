Nadia Toffa, la mamma Margherita presenta la Fondazione in sua memoria

Nadia Toffa ci ha lasciati lo scorso agosto, il tumore al cervello che l’aveva aggredita un paio di anni prima non le ha lasciato scampo e a 40 anni è stata strappata alla vita. Una vita intensa, vissuta nel pieno delle sue capacità e voglia di fare, così come lei stessa ha sempre voluto sostenere: “Non importa quanto si vive, ma come si vive“.

Questo è solo uno dei tanti messaggi gridati a gran voce dall’ex Iena di Italia 1, sempre combattiva nelle molteplici battaglie affrontate durante la sua permanenza nel programma, tutte combattute con la grinta che ha usato anche nella sua ultima guerra che non ha perso del tutto, perché l’ha combattuta a testa alta lasciando grandi insegnamenti e un ricordo prezioso di sé.

Nadia Toffa, le parole della mamma Margherita

A Brescia, in questi giorni, la mamma Margherita che sta continuando a dare voce alla figlia, ha presentato la Fondazione in memoria di Nadia Toffa: “Non mi aspettavo tanto sostegno dopo la morte di Nadia“, ha esclamato sorpresa, durante la cerimonia a Palazzo Loggia, insieme al marito e alle altre due figlie.

La fondazione sarà di aiuto per molti centri, anche per L’Istituto neurologico Besta di Milano, proprio lì era in cura Nadia, troviamo poi il reparto di oncoematologia pediatrica dell’ospedale Annunziata di Taranto e diverse altre strutture operanti nella Terra dei Fuochi, zona che ha visto l’intervento della Toffa molte volte, per cercare di rimediare la situazione critica in cui versano molte famiglie.

“Nadia nella sua vita si è sempre battuta per far sentire la voce di chi non viene ascoltato, per portare alla luce questioni lasciate ai margini e per dare un aiuto concreto. Con questi stessi valori diamo vita alla fondazione”, con queste parole la madre di Nadia ha presentato il loro progetto, portando avanti le missioni umanitarie a cui la figlia teneva tanto, ma che non ha avuto il tempo di realizzare. Il prossimo 15 giugno, al museo Santa Giulia di Brescia sarà organizzato un evento a scopo benefico, i cui ricavati saranno totalmente dati in beneficenza per la ricerca sul cancro.