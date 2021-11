"Mussolini vi brucerebbe tutti". Aggressione omofoba a Ferrara a un gruppo di ragazzi minorenni

In Senato, nei giorni scorsi, è stato bocciato il DDL Zan, il disegno di legge che avrebbe previsto l’inasprimento delle pene contro i crimini e le discriminazioni contro omosessuali, transessuali, donne e disabili. Proprio a causa della bocciatura dovranno trascorrere sei mesi prima che si possa tornare a discutere un testo dedicato allo stesso argomento.

A causa di questa bocciatiura molti comuni, tra cui Torino, Firenze, Bologna, Cagliari e Palermo, per un totale di oltre 44 città migliaia di cittadini sono scesi in piazza gridando “vergogna” e ribadendo nuovamente l’utilità di una legge che possa proteggere i diritti dei LGBTIQ.

Nuova pazzia omofoba a Ferrara

A pochi giorni da questa bocciatura, sono nati dei nuovi casi di omofobia ove, spesso, sono presenti un gruppetto di ragazzi minorenni. L’ultima vicenda si registra a Ferrara, capoluogo dell’omonima provincia in Emilia-Romagna, grazie a un video su TikTok diventato immediatamente virale nel giro di poche ore dalla sua pubblicazione.

“Siamo stati attaccati da dei ragazzi che continuavano a lanciarci petardi (molto vicini) per poi lanciarci un piccione morto e inseguirci, ci hanno insultati chiamandoci “froci di merda” e purtroppo non mancano alcune frasi inerenti al Fascismo: “Conoscete Benito Mussolini? Sapete che vi brucerebbe tutti? “. L’attacco, secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe stato rivolto a un gruppo di ragazzi Lgbt, tra i 12 e i 19 anni, avvenuto di domenica pomeriggio in pieno centro a Ferrara.

Secondo alcune testimonianze i ragazzi che hanno subito questa aggressione stavano semplicemente chiacchierando a un tavolino di un bar, e la madre di una vittima afferma: “Mia figlia aveva giusto una borsetta arcobaleno. Conoscono alcuni dei giovani che li hanno aggrediti. In altre occasioni c’erano state battute, allusioni, ma niente di simile a quanto accaduto l’altra sera”.

La famiglia ha immediatamente contattato l’Arcigay Ferrara, l’associazione senza finalità di lucro che opera per la realizzazione dei pari diritti e delle pari, in cui si sono resi sin da subito disponibili per eventuali supporti legali.