Muore travolto da un treno a Milano: forse è gesto volontario

Un uomo, la cui identità non è stata diffusa, è morto questa mattina a Milano dopo essere stato travolto da un treno nei pressi della stazione di Rogoredo. La conferma arriva anche dall’Azienda di emergenza urgenza milanese, che ha informato la stampa locale e nazionale dell’accaduto. Sul posto, in via Giovanni Battista Cassinis, sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, che hanno estratto da sotto al convoglio il corpo ormai senza vita dell’uomo. Per lui non vi era più nulla da fare, in quanto sarebbe morto praticamente sul colpo.

Le forze dell’ordine, in particolare gli agenti della Polfer, hanno provveduto ad effettuare i rilievi del caso. Al momento non si esclude nessuna ipotesi, dall’incidente al gesto volontario. La cosa certa è che il treno ha travolto l’uomo che si trovava in mezzo ai binari. Il personale sanitario ha lavorato a fianco dei pompieri per rimuovere il corpo dalle rotaie dei treni. Il dramma è avvenuto intorno alle 4:25, quasi all’alba quindi. Sul caso sono in corso le relative indagini.

Circolazione rallentata

Rogoredo è una delle stazioni principali della zona di Milano: lì infatti passano i treni diretti verso la Liguria e altre città della Lombardia, una su tutte Pavia. Si tratta quindi di una linea in cui ogni giorno passano numerosi treni che trasportano centinaia di passeggeri: la circolazione di questi ultimi ha risentito dell’incidente accaduto stamane.

Alcuni treni hanno subito dei rallentamenti, questo in modo da permettere all’autorità giudiziaria di svolgere i rilievi del caso. Gli inquirenti stanno cercando di chiarire che cosa sia successo, e quale sia stato il motivo del decesso dell’uomo, di cui, ricordiamo, non si conoscono le generalità.

Nelle prossime ore si riuscirà a capire se sia trattato di un gesto volontario o di altro. Si tratta di una vicenda molto delicata, sulla quale si hanno ancora pochi particolari. I tecnici della ferrovia hanno provveduto a rimettere in sicurezza l’area in modo da permettere ai treni di tornare a circolare.