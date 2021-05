Muore schiacciata dal letto contenitore: il ritrovamento fatto dalla figlia

Una donna di 55 anni R.R. è stata trovata priva di vita nella serata del 2 maggio scorso nella sua abitazione a Dorsoduro. Dalle prime ricostruzioni fatte dagli inquirenti che stanno indagando sul caso, sembrerebbe che all’orgine del tragico evento ci sia stato un fatale incidente domestico. A causarlo con tutta probabilità un letto contenitore.

Quando è stata ritrovata esanime, la vittima era riversa sul pavimento e sembra sia stata schiacciata da un letto apribile, che nella parte inferiore può contenere oggetti. L’agghiacciante scoperta è stata fatta dalla figlia, che rincasando verso le 21,30 si è trovata davanti alla sconvolgente scena. La ragazza ha chiamato subito i soccorsi, ma i medici hanno potuto fare poco, se non constatare il decesso.

La procura di Venezia ha però aperto un’indagine per accertare le eventuali responsabililtà del caso. Dopo l’intervento del Suem, i militari del nucleo natanti e della compagnia di Venezia hanno fatto dei sopralluogi nell’abitazione della vittima per accertare come sono avvenuti i fatti e il motivo della morte della 55enne.

La donna è stata ritrovata riversa per terra all’interno del letto contenitore. La posizione in cui è stata ritrovata la vittima ha lasciato supporre quindi che la causa del decesso della donna sia un fatale incidente domestico. Al momento gli inquirenti non escludono che anche altre ipotesi. Infatti al vaglio degli militari c’è anche l’ipotesi che la donna possa aver avuto un malore improvviso.

Per accertare se la 55enne ha avuto un problema di salute non si può che disporre un’indagine autoptica. Quindi al momento non è stata attribuita con certezza che la causa all’origine del decesso della signora sia un mal funzionamento del letto contenitore apribile. In Italia purtroppo sono sempre più numerosi i decessi per incidenti domestici.

Non è la prima volta però che una persona viene schiacciata dal letto contenitore. Lo scorso anno, infatti, una 70enne di Monte San Giusto, è deceduta in seguito al collasso della struttura del letto apribile, che le è finito addosso, schiacciandola.